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Uyuşturucuyu mısır tarlasına eken baba ve oğlu tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, mısır tarlasında yetiştirdikleri Hint kenevirini evde kurutarak satışa hazır hale getirdikleri ileri sürülen baba ve oğlu tutuklandı.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:58
Uyuşturucuyu mısır tarlasına eken baba ve oğlu tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden şüphelilerin, Eskihisar Mahallesi Cevizlik mevkisindeki mısırtarlasındauyuşturucuyetiştirdiği ihbarını aldı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ikamete operasyon düzenlendi. Dedektör köpeği "Jiby"nin de kullanıldığı operasyonda, çeşitli bölmelere saklanmış 2 kilo 500 gram esrar,0,6 gram metamfetamin ve hassas terazi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.E (60) ile oğlu E.E'nin (40) gösterdiği tarlada da 80 kök Hint keneviri bulundu.

Zanlıların, mısır tarlasında yetiştirdikleri Hint kenevirini evde kurutarak satışa hazır hale getirdikleri kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeyesevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:58
  1. Denizli'nin Pamukkale ilçesi
  2. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
  3. Karşıyaka Mahallesi
  4. Dedektör köpeği Jiby
  5. Eskihisar Mahallesi Cevizlik mevkisi
  6. Hint keneviri
  7. nöbetçi sulh ceza hakimliği

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