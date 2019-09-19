Uyuşturucuyu mısır tarlasına eken baba ve oğlu tutuklandı Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, mısır tarlasında yetiştirdikleri Hint kenevirini evde kurutarak satışa hazır hale getirdikleri ileri sürülen baba ve oğlu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden şüphelilerin, Eskihisar Mahallesi Cevizlik mevkisindeki mısırtarlasındauyuşturucuyetiştirdiği ihbarını aldı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ikamete operasyon düzenlendi. Dedektör köpeği "Jiby"nin de kullanıldığı operasyonda, çeşitli bölmelere saklanmış 2 kilo 500 gram esrar,0,6 gram metamfetamin ve hassas terazi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan H.E (60) ile oğlu E.E'nin (40) gösterdiği tarlada da 80 kök Hint keneviri bulundu. Zanlıların, mısır tarlasında yetiştirdikleri Hint kenevirini evde kurutarak satışa hazır hale getirdikleri kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeyesevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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