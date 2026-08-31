  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mekke İttifakı İstanbul’da toplanıyor! Üç ülke savunmada yol haritasını belirleyecek Hürmüz’de tansiyon zirvede! Saldırılar petrol fiyatlarını uçurdu Almanya’da dehşet gecesi! Silah, bıçak ve araçlarla çatışma 31 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 31 Ağustos 870: İmam Buhari'nin vefatı (Hadis Âlimi) Ürdün ordusu: Hava sahamızı ihlal eden 8 füze engellendi İran, ABD hava üssünü balistik füzelerle vurdu İran’dan ABD’ye Lark Adası saldırısı sonrası misilleme tehdidi Anketlerde gerileyen Netanyahu’dan Gazze ve İran’a yönelik yeni tehditler Girne-Taşucu seferinde facia: Türkiye arama-kurtarma çalışmalarına katıldı
Yerel Uyuşturucuyu gizledikleri yer şok etti Zehir tacirlerine çifte baskın: 6 tutuklama
Yerel

Uyuşturucuyu gizledikleri yer şok etti Zehir tacirlerine çifte baskın: 6 tutuklama

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Uyuşturucuyu gizledikleri yer şok etti Zehir tacirlerine çifte baskın: 6 tutuklama

Şehir dışından Aksaray’a yuttukları uyuşturucuyu getiren 6 kişi narkotik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Midelerinden uyuşturucu çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray’a şehir dışından yutarak midelerinde uyuşturucu madde getiren 6 şahıs 2 farklı operasyonla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde birçok faaliyet yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri 3’ü bir ilden, diğer 3’ü de farklı bir ilden olmak üzere 6 şahsın midelerinde uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen narkotik ekipleri kimlikleri belirlenen 6 şahsı takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan narkotik ekipleri şahısların Aksaray’a girmesiyle birlikte operasyon için düğmeye bastı. 2 ayrı operasyonda yakalanan toplam 6 şahıs gözaltına alınırken, 2 şahsın yapılan iç muayenesinde midelerinde uyuşturucu olduğu belirlendi.

Şahsın birinin midesinden 13 parça halinde 24,52 gram eroin ele geçirilirken, diğer şüpheliden ise bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Toplamda 535,53 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği operasyonda 6 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Urla’da uyuşturucu operasyonu: 13 kilo skunk ele geçirildi
Urla’da uyuşturucu operasyonu: 13 kilo skunk ele geçirildi

Yerel

Urla’da uyuşturucu operasyonu: 13 kilo skunk ele geçirildi

İstanbul’da durdurulan araç uyuşturucu kuryesi çıktı
İstanbul’da durdurulan araç uyuşturucu kuryesi çıktı

Yerel

İstanbul’da durdurulan araç uyuşturucu kuryesi çıktı

Dron destekli uyuşturucu operasyonunda 5 torbacı yakalandı
Dron destekli uyuşturucu operasyonunda 5 torbacı yakalandı

Gündem

Dron destekli uyuşturucu operasyonunda 5 torbacı yakalandı

İmamoğlu'nda uyuşturucu operasyonu!
İmamoğlu'nda uyuşturucu operasyonu!

Gündem

İmamoğlu'nda uyuşturucu operasyonu!

‘Karım uyuşturucu almak için girdiği evden çıkmadı’ diye polisi aradı…
‘Karım uyuşturucu almak için girdiği evden çıkmadı’ diye polisi aradı…

Yerel

‘Karım uyuşturucu almak için girdiği evden çıkmadı’ diye polisi aradı…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23