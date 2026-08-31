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Spor
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12 Dev Adam İzlanda deplasmanında

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AA Giriş Tarihi:

12 Dev Adam İzlanda deplasmanında

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci maçında bu akşam İzlanda'ya konuk olacak. Saat 22.30'da başlayacak kritik mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

#1
Foto - 12 Dev Adam İzlanda deplasmanında

12 Dev Adam, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında bugün İzlanda'ya konuk olacak.

#2
Foto - 12 Dev Adam İzlanda deplasmanında

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalshöll Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

#3
Foto - 12 Dev Adam İzlanda deplasmanında

Ay-yıldızlı ekip, ikinci tur ilk maçında ağırladığı Litvanya'yı 94-66 mağlup ederek elemelerde 7'de 7 yaptı. Sırbistan'a deplasmanda 102-73 yenilen İzlanda ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

#4
Foto - 12 Dev Adam İzlanda deplasmanında

Takımların galibiyet ve mağlubiyet sayılarını taşıdığı ikinci turda Türkiye, zirvede yer alıyor. İzlanda ise averajla 5. basamakta bulunuyor. Elemelerde gruplarını ilk 3'te tamamlayacak ekipler, Dünya Kupası bileti alacak.

#5
Foto - 12 Dev Adam İzlanda deplasmanında

Millilerin Litvanya ile oynadığı müsabakada burnu kırılan Ercan Osmani, aday kadrodan çıkarıldı.

#6
Foto - 12 Dev Adam İzlanda deplasmanında

İZLANDA İLE 8. RANDEVU A Milli Basketbol Takımı, İzlanda ile 8. kez karşı karşıya gelecek.

#7
Foto - 12 Dev Adam İzlanda deplasmanında

İki takım arasında yapılan 7 maçın 5'ini Türkiye, 2'sini İzlanda kazandı.

#8
Foto - 12 Dev Adam İzlanda deplasmanında

Milliler, İzlanda ile son resmi müsabakasını 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadı. Ay-yıldızlı ekip, Şubat 2025'te deplasmanda çıktığı mücadelede sahadan 83-71 mağlup ayrıldı.

#9
Foto - 12 Dev Adam İzlanda deplasmanında

ADAY KADRO Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

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Foto - 12 Dev Adam İzlanda deplasmanında

Darius Karutasu, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Yiğit Arslan, Cedi Osman, Adem Bona, Ömer Faruk Yurtseven, Ömer Kutluay.

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