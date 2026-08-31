Bu iddia çok konuşulur! Ligin 3. haftasında olay Fenerbahçe iddiası...

“Fenerbahçe'yle ilgili şöyle bir öngörüm var; Fenerbahçe bu hafta Beşiktaş derbisini kazandığı takdirde ilk yarıyı lider bitireceğini düşünüyorum çünkü bütün gün çalıştım fikstürü. O kadar konsantrasyonu yüksek ki Beşiktaş maçını kazandığı anda ligin ilk yarısını 3-4 puan önde bitirir diye düşünüyorum.”