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Bu iddia çok konuşulur! Ligin 3. haftasında olay Fenerbahçe iddiası... 12 Dev Adam İzlanda deplasmanında Cami bahçesinde yer bulunamadı, caddeye konuldu: Kaldırımdaki musalla taşı göreni şok ediyor Anlaşma resmen imzalandı: Türkiye'ye karşı milyarlarca avroluk silah alacaklar Türkiye'ye gelmedi tercihi Fransa oldu: Galatasaray'a kötü haber tez ulaştı... Anlaşma resmen yok ama, iddialar giderek artıyor: Lucas Torreira ikna olmuyor! Damarların acilen açılması şart! Ani kalp krizinde ilk 2 saat hayati 3 yıllık emeğin lezzeti: Tekirdağ soğanı dünya markası olma yolunda 14 golle kariyerinin zirvesinde... Fenerbahçe'de orta saha şimdi ayağa kalkacak...
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Bu iddia çok konuşulur! Ligin 3. haftasında olay Fenerbahçe iddiası...

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Bu iddia çok konuşulur! Ligin 3. haftasında olay Fenerbahçe iddiası...

Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen'den Samsunspor galibiyeti sonrası öyle bir iddia geldi ki...

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Foto - Bu iddia çok konuşulur! Ligin 3. haftasında olay Fenerbahçe iddiası...

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe iddiası ise dikkat çekti.

#2
Foto - Bu iddia çok konuşulur! Ligin 3. haftasında olay Fenerbahçe iddiası...

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu hafta oynanacak Beşiktaş derbisini kazanması halinde sezonun ilk yarısını lider kapatacağını öne süren Rıdvan Dilmen, şöyle konuştu:

#3
Foto - Bu iddia çok konuşulur! Ligin 3. haftasında olay Fenerbahçe iddiası...

“Fenerbahçe'yle ilgili şöyle bir öngörüm var; Fenerbahçe bu hafta Beşiktaş derbisini kazandığı takdirde ilk yarıyı lider bitireceğini düşünüyorum çünkü bütün gün çalıştım fikstürü. O kadar konsantrasyonu yüksek ki Beşiktaş maçını kazandığı anda ligin ilk yarısını 3-4 puan önde bitirir diye düşünüyorum.”

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Foto - Bu iddia çok konuşulur! Ligin 3. haftasında olay Fenerbahçe iddiası...

Öte yandan Archie Brown'ın son maçlardaki yükselen performansını öven Rıdvan Dilmen, İngiliz futbolcu için "Fenerbahçe’de çok yüksek ücretlerle yurt dışına gidebilecek bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

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