Bu iddia çok konuşulur! Ligin 3. haftasında olay Fenerbahçe iddiası...
Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen'den Samsunspor galibiyeti sonrası öyle bir iddia geldi ki...
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Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen'den Samsunspor galibiyeti sonrası öyle bir iddia geldi ki...
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe iddiası ise dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu hafta oynanacak Beşiktaş derbisini kazanması halinde sezonun ilk yarısını lider kapatacağını öne süren Rıdvan Dilmen, şöyle konuştu:
“Fenerbahçe'yle ilgili şöyle bir öngörüm var; Fenerbahçe bu hafta Beşiktaş derbisini kazandığı takdirde ilk yarıyı lider bitireceğini düşünüyorum çünkü bütün gün çalıştım fikstürü. O kadar konsantrasyonu yüksek ki Beşiktaş maçını kazandığı anda ligin ilk yarısını 3-4 puan önde bitirir diye düşünüyorum.”
Öte yandan Archie Brown'ın son maçlardaki yükselen performansını öven Rıdvan Dilmen, İngiliz futbolcu için "Fenerbahçe’de çok yüksek ücretlerle yurt dışına gidebilecek bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
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