Öğrenciler dini bilgilerini pekiştirdi: Hisarcık’ta Yaz Kur’an Kursuna dualı veda
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen Yaz Kur’an Kursu, öğrencilerin Kur’an-ı Kerim ve dini bilgilerle dolu eğitim dönemini tamamlamasıyla dualar eşliğinde sona erdi.
Kursun kapanış programında öğrenciler tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve çeşitli dini bilgiler sunuldu. Öğrencilerin özenle hazırladığı program, aileleri ve katılımcılar tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi.
Yaz Kur’an Kursu’nun, çocukların Kur’an-ı Kerim’i öğrenmelerine ve dini değerlerle yetişmelerine önemli katkı sağladığı belirtildi. Kurs sürecinde öğrencilerin eğitimine katkı sunan din görevlilerine, öğrencilere ve velilere teşekkür edildi.
Program, yapılan duaların ardından sona erdi.