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İSLAM Öğrenciler dini bilgilerini pekiştirdi: Hisarcık’ta Yaz Kur’an Kursuna dualı veda
İSLAM

Öğrenciler dini bilgilerini pekiştirdi: Hisarcık’ta Yaz Kur’an Kursuna dualı veda

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Öğrenciler dini bilgilerini pekiştirdi: Hisarcık’ta Yaz Kur’an Kursuna dualı veda

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen Yaz Kur’an Kursu, öğrencilerin Kur’an-ı Kerim ve dini bilgilerle dolu eğitim dönemini tamamlamasıyla dualar eşliğinde sona erdi.

Kursun kapanış programında öğrenciler tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve çeşitli dini bilgiler sunuldu. Öğrencilerin özenle hazırladığı program, aileleri ve katılımcılar tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi.

Yaz Kur’an Kursu’nun, çocukların Kur’an-ı Kerim’i öğrenmelerine ve dini değerlerle yetişmelerine önemli katkı sağladığı belirtildi. Kurs sürecinde öğrencilerin eğitimine katkı sunan din görevlilerine, öğrencilere ve velilere teşekkür edildi.
Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

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