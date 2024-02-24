  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Uyuşturucuyla yakalandı, başka suçlardan arandığı ortaya çıktı
Yerel

Uyuşturucuyla yakalandı, başka suçlardan arandığı ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-02-24 09:05:00 -
Uyuşturucuyla yakalandı, başka suçlardan arandığı ortaya çıktı

İzmir'in Bergama ilçesine Manisa'dan uyuşturucu madde getireceği öğrenilen bir kişi, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin yapılan incelemesinde, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanma suçundan arandığı ortaya çıktı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, S.O. adlı bir şüphelinin Manisa'nın Akhisar ilçesinden Bergama'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan takip sonucu şüphelinin kullandığı araç ilçe girişinde durduruldu. Yapılan aramada, barış içerisinde değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise yine bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yapılan incelemede S.O.'nun hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanma suçundan arandığı da ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulamak üzere emniyete götürüldü.

Van, Iğdır ve Hakkari sınırında kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi
Van, Iğdır ve Hakkari sınırında kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi

Gündem

Van, Iğdır ve Hakkari sınırında kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaçak silah operasyonu: 1 tutuklama
Kaçak silah operasyonu: 1 tutuklama

Yerel

Kaçak silah operasyonu: 1 tutuklama

3 ilde kaçak silah operasyonu: 12 gözaltı
3 ilde kaçak silah operasyonu: 12 gözaltı

Yerel

3 ilde kaçak silah operasyonu: 12 gözaltı

Bomba köpeği 'Vaha' kaçak silahları buldu
Bomba köpeği 'Vaha' kaçak silahları buldu

Yerel

Bomba köpeği 'Vaha' kaçak silahları buldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23