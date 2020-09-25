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Aktüel Uyuşturucuyla yakalanan Suriyeli iş adamı tutuklandı
Aktüel

Uyuşturucuyla yakalanan Suriyeli iş adamı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 15:19:36 -
Uyuşturucuyla yakalanan Suriyeli iş adamı tutuklandı

BOLU (AA) - Bolu'da, aracında 10 kilo 150 esrar ile 20 bin 975 uyuşturucu hap ele geçirilen Suriyeli iş adamı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul yönüne giden bir araç durdurularak arama yapıldı.

Polis ekipleri, aracın bagajına gizlenmiş 102 parça halinde 21 kilo 150 gram gelen takoz esrar ile 10 poşet halinde 3 kilo 448 gram gelen 20 bin 975 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve iş adamı olduğu öğrenilen Suriye uyruklu N.A.S. (38) emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheli tutuklandı.


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