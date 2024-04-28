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Yerel Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Yerel

Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-04-28 09:59:00 -
Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Adıyaman’da, uyuşturucu maddeyle yakalanan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde M.S., isimli şahsı durdurdu. Şahsın yapılan üst aramasında bin 110 adet sentetik ecza hap, 1,32 gram sentetik kannabinoid ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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