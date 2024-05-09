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Yerel Uyuşturucuya geçit yok! Zehir tacirlerine Narkogüç operasyonu
Yerel

Uyuşturucuya geçit yok! Zehir tacirlerine Narkogüç operasyonu

Yeniakit Publisher
2024-05-09 23:54:00 - 2024-05-10 00:09:06

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ’Narkogüç’ operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik ’Narkogüç’ adı verilen operasyon düzenlendi.

 

Uyuşturucu haplar ele geçirildi

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan operasyonlarda detektör köpeklerle yapılan aramada 262,35 gram bonzai, 244 sentetik hap, 2,31 gram metamfetamin, 1,37 gram fubinica, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait şarjör ile 24 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Turabi G., Çağrı G., Halim B., Volkan B. ve Önder G. tutuklandı, Hasan G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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