  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Uyuşturucunun zararlarını anlatan "Narko TIR" Taksim'de
Aktüel

Uyuşturucunun zararlarını anlatan "Narko TIR" Taksim'de

Yeniakit Publisher
2020-12-28 12:46:59 -
Uyuşturucunun zararlarını anlatan "Narko TIR" Taksim'de

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünce dizayn edilen ve uyuşturucu kullanımının engellenmesi amacıyla hazırlanan 'Narko TIR' Taksim Meydanı'nda stant açarak vatandaşları bilgilendiriyor.

Vatandaşları bilgilendirmek için hazırlanan tırda, uyuşturucunun zararları gerçek kullanıcılarının fiziksel değişimi üzerinden anlatılıyor.

Daha önce uyuşturucu madde kullananların yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimlerin 12 dokunmatik ekranda "İlk etki ve etki süresini kovalama", "Ölümcül karışım", "Müdahale", "Tetikleyici oluşturma", "Beyinde oluşan hasar", "Bağımlılık yüzü", "Bağımlılık diyeti", "Kalbin aşırı hızlanması" ve "Madde kullanımına genel bir bakış" kategorilerinde anlatılan tırda, polis ekipleri de ziyaretçilerle tek tek ilgilenerek bilgilendirmede bulunuyor.

Tırın iç duvarlarında madde bağımlılığı sonucu tutuklanan genç yaştaki kişilerin pişmanlıklarını dile getirdiği yazılar da bulunuyor.

Kurulan tır standı 30 Aralık'a kadar 10.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü yazardan dikkat çeken iddia: Yeni yıl o seviyeleri getirebilir
Ekonomi

Ünlü yazardan dikkat çeken iddia: Yeni yıl o seviyeleri getirebilir

Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından aranırken, Fxempire yazarı Mark Mead..
Kardeş ülke Pakistan'dan acı haber
Dünya

Kardeş ülke Pakistan'dan acı haber

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Babar İftihar, ordu güçlerine düzenlenen saldırıda 7 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı...
Trafik magandaları dehşet saçtı! Bir babayı katlettiler
Spor

Trafik magandaları dehşet saçtı! Bir babayı katlettiler

Trafikte yol verme kavgasında 8 kişi, baba ve oğulun bulunduğu aracın önünü kesip dehşet saçtı. Çıkan kavgada Salim Tuğ (53) yaşamını yitird..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay