Türkiye'den İsrail'in uykusunu kaçıracak haber
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırmasına ilişkin resen soruşturma başlattığı bildirildi.
NE OLMUŞTU?
İsrail donanması, uluslararası sularda ikinci kez yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na Girit adası açıklarında baskın düzenlemişti.
Yunanistan ile yakın ilişkileri olan İsrail hükümeti Yunan kıyılarında Sumud Filosu'na baskın düzenlerken dünyadan Rumlara tepki yapmaya başladı.
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Global Sumud Filosu, Yunanistan kara sularına yaklaşık 54 mil kala İsrail güçlerine ait 7 savaş gemisi ve çok sayıda drone tarafından ablukaya alındı.
İsrail güçlerinin Girit adası yakınlarındaki uluslararası sularda konvoyu kuşattığını, iletişimi kestiğini ve 21 gemiye el koyduğunu, olaydan sonra ise 17 geminin kaçmayı başararak Yunan sularına girdiğini belirtti.
İsrail donanması Girit adası açıklarında filoya geri dönme çağrısı yaparken Yunanistan’a karşı da aktivistler ve diplomatlar tarafından tepki yağdı.