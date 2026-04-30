Hukuk tanımaz zihniyet yine sahnede! 'Eğer isteğimiz yapılmazsa bu savaş ilanıdır' diyerek meydan okudular
CHP'li tutuklu siyasetçi Aykut Erdoğdu’nun eşi Avukat Tuba Torun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla adeta bir "kaos" çağrısına imza attı. Adem Soytekin’in tahliyesinin istenmesini bahane ederek yargıya parmak sallayan Torun, eşinin tahliye edilmemesi durumunda devlete karşı "savaş" başlatacaklarını ilan ederek kirli zihniyetlerini bir kez daha deşifre etti.
Yıllardır "hak, hukuk, adalet" maskesiyle halkı kandırmaya çalışan CHP kanadında, maskeler bir kez daha düştü. Tuba Torun, "Aykut Erdoğdu bu akşam tahliye edilmezse buradan ilan ediyorum; bu bir savaş ilanıdır" ifadelerini kullanarak, bağımsız yargının işleyişine açıkça meydan okudu. Kendi çıkarları söz konusu olduğunda hukuku hiçe sayan bu anlayış, "istediğimizi almazsak savaşırız" mesajıyla gerçek niyetini ortaya koydu.
Sokak provokasyonu mu hedefleniyor?
Torun'un kullandığı "savaş ilanı" ifadesi, kamuoyunda "Yeni bir sokak hareketi mi planlanıyor?" sorusunu gündeme getirdi. Milli iradeye ve hukuk düzenine karşı kullanılan bu provokatif dil, sosyal medyada büyük tepki toplarken; vatandaşlar, "Siz kimle, neyin savaşını veriyorsunuz?" diyerek bu küstah açıklamaya sert tepki gösterdi.
CHP'nin gerçek yüzü: Ya imtiyaz ya kaos!
Kendi belediye başkanlarının irtikap suçlarından ceza aldığı, grup başkanvekillerinin teleferik faciası yaşanırken teknelerde eğlendiği CHP'de, şimdi de bir avukat ve eş sıfatıyla devlete savaş ilan edilmesi bardağı taşıran son damla oldu. Hukukun üstünlüğünü sadece kendilerine imtiyaz tanındığında kabul eden bu zihniyetin, sıkıştığı anda başvurduğu tehdit dili, milletin vicdanında mahkum edildi.
