Gündem "Uyuşturucu"dan tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un babasından videolu mesaj: Yusuf Aleyhisselam gibi...
Gündem

“Uyuşturucu”dan tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un babasından videolu mesaj: Yusuf Aleyhisselam gibi...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un babası Nadir Ersoy, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla tutuklanan oğluyla ilgili iddialara videolu mesajla cevap verdi.

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkındaki iddialarla ilgili soruşturma devam ederken, Ersoy'un babası Nadir Ersoy, videolu bir mesajla kamuoyuna seslendi.
Filistin eylemine katıldıktan sonra video çeken Baba Ersoy, oğlunun suçsuzluğunun anlaşılacağını söyleyerek, "Benim oğlum o girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi güçlenerek çıkacak Allah'ın izniyle" dedi.
Gündemin bu konudan saptırılmasına izin verilmemesini isteyen Ersoy, hem kendisi hem de oğlu için, "İslam'a ve Filistin davasına kurban olalım" diye konuştu.

