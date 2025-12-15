“Uyuşturucu”dan tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un babasından videolu mesaj: Yusuf Aleyhisselam gibi...

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkındaki iddialarla ilgili soruşturma devam ederken, Ersoy'un babası Nadir Ersoy, videolu bir mesajla kamuoyuna seslendi.

Filistin eylemine katıldıktan sonra video çeken Baba Ersoy, oğlunun suçsuzluğunun anlaşılacağını söyleyerek, "Benim oğlum o girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi güçlenerek çıkacak Allah'ın izniyle" dedi.

Gündemin bu konudan saptırılmasına izin verilmemesini isteyen Ersoy, hem kendisi hem de oğlu için, "İslam'a ve Filistin davasına kurban olalım" diye konuştu.