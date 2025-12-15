  • İSTANBUL
Dünya İşgalci adım adım yıkıma devam ediyor
Dünya

İşgalci adım adım yıkıma devam ediyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İşgalci adım adım yıkıma devam ediyor

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Yaka’nın Tulkerim kentinde bulunan Nur Şems Mülteci Kampı’nda 25 binanın daha yıkılması için yeni bir askeri emir çıkardığı bildirildi. Karara Filistinli yetkililerden sert tepki geldi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Yaka'nın Tulkerim kentinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampında 25 binayı daha yıkma kararı aldığı belirtildi.

Tulkerim Valisi Abdullah Kemil yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Nur Şems Mülteci Kampındaki 25 binayı yıkmak için yeni bir askeri emir çıkardığını kaydetti.

Vali, söz konusu kararın İsrail'in kibrinin bir göstergesi ve Nur Şems ve Tulkerim mülteci kamplarındaki Filistinlilere karşı işlenen suçların bir parçası olduğunu ifade etti.

Sivilleri ve mülklerini hedef alan sistematik yıkımlarla söz konusu 2 kamptaki Filistinlilerin zorla yerinden edildiğini dile getiren Kemil, uluslararası norm ve sözleşmeler, insan hakları yasaları ve uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olan bu fiillerin durdurulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyine şiddetli saldırılarını sürdürüyor. Önce Cenin Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırılar, ardından Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına da yönelmişti.

İsrail, Cenin ve Tulkerim kentindeki mülteci kamplarında 50 binden fazla Filistinliyi zorla yerinden etti. İki kentteki mülteci kamplarında bulunan yapıları yoğun biçimde yıkan İsrail ordusu, bölgedeki işgalini sürdürüyor ve halkın evlerine dönmesine de izin vermiyor.

