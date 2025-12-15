  • İSTANBUL
THY'den TROY indirimi

Türk Hava Yolları web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden 15 Aralık 2025 - 31 Ocak 2026 tarihleri arasında bilet alan yolcular, ödemelerini TROY logolu kartlarla yaparak indirim ayrıcalığından yararlanabilecek.

Türk Hava Yolları, Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında misafirlerine yurt içi ve yurt dışı uçuşlarında özel fiyatlarla seyahat imkânı sunuyor. Düzenlenen kampanya ile TROY kart kullanıcısı Türk Hava Yolları yolcuları ayrıcalıklı seyahat deneyimini daha uygun fiyatlarla yaşama imkanı elde edecek.


Türk Hava Yolları web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden 15 Aralık 2025 - 31 Ocak 2026 tarihleri arasında bilet alan yolcular, ödemelerini TROY logolu kartlarla yaparak indirim ayrıcalığından yararlanabilecek. Yolcular, 15 Aralık 2025 - 18 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerinde, yurt içi ve Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlar için bilet başına 500 TL’ye varan indirim kazanacak. Kampanyadan yararlanmak için bilet alım sürecinin ödeme aşamasında yurt içi uçuşlarda "TROY500" ve yurt dışı uçuşlarda ise "TROY500YD" promosyon kodlarını kullanarak, biletlerinde anında indirim sağlayabilecekler.

