Dünya

Trump’tan Avustralya’daki saldırıya müdahale eden Ahmed el-Ahmed’e övgü

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD Başkanı Donald Trump, Sydney’deki silahlı saldırıya müdahale ederek çok sayıda kişinin hayatını kurtaran Ahmed el-Ahmed için “Bu cesur adama saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya’nın Sydney kentinde Bondi Plajı’nda düzenlenen silahlı saldırıya müdahale eden Ahmed el-Ahmed’i övgüyle andı. Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen yeni yıl resepsiyonunda yaptığı konuşmada, el-Ahmed’in gösterdiği cesaret sayesinde birçok insanın hayatta kaldığını söyledi.

Bondi Plajı’ndaki saldırıyı “tamamen antisemitik bir olay” olarak nitelendiren Trump, saldırganlardan birine doğrudan müdahale eden el-Ahmed’in örnek bir davranış sergilediğini belirtti. Trump, “Avustralya’daki olayı görmüşsünüzdür. Çok cesur bir kişi saldırganlardan birine gidip müdahale etti ve birçok hayat kurtardı. Şu anda hastanede, ağır yaralı. Bu cesur adama saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.

SİLAH DENEYİMİ YOKTU, İKİ YERİNDEN VURULDU

Avustralya basınında yer alan haberlerde, saldırı sırasında iki şüpheliden birinin üzerine atlayarak silahını alan kişinin 43 yaşındaki manav Ahmed el-Ahmed olduğu aktarıldı. İki çocuk babası olan el-Ahmed’in herhangi bir silah deneyiminin bulunmadığı, müdahale sırasında kolundan ve elinden vurularak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

KUZENİ KONUŞTU: DURUMU STABİL

Ahmed el-Ahmed’in kuzeni Mustafa Esad, Dubai merkezli el-Arabia kanalına yaptığı açıklamada, el-Ahmed’in Avustralya vatandaşı olduğunu, aslen Suriye’nin İdlib iline bağlı Neyreb köyünden geldiğini ve tam adının Ahmed Fethi el-Ahmed olduğunu söyledi.

Esad, el-Ahmed’in Sydney’deki St. George Hastanesi’nde tedavi altında olduğunu belirterek, “İki kurşunla yaralandı. Biri sol omzunda, diğeri sol elinde. Durumu başta kritikti ancak şu an stabil” dedi. Kurşunların çıkarılması için ameliyatın doktorların değerlendirmesi doğrultusunda planlandığını kaydetti.

“ALLAH BANA BİR CESARET VERDİ”

Saldırı anına ilişkin konuşan Esad, Ahmed’in olay sırasında saldırının hedefini bilmediğini vurgulayarak, “Silahlı bir kişinin sivillere ateş açtığını gördü. İnsanların vurulduğunu görünce kayıtsız kalamadı. Yaptığı şey tamamen insani bir refleks” ifadelerini kullandı.

Ahmed’in yaşadığı anları aktarırken, “Kurşunların başının üzerinden geçtiğini gördüğünde ‘Allah bana bir cesaret verdi, kendimi bir anda ona saldırırken buldum’ dedi” şeklinde konuştu.

 

AVUSTRALYA BASININDA KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Saldırı anlarına ilişkin görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Avustralya basını Ahmed el-Ahmed’i “kahraman” olarak tanımladı. New South Wales Başbakanı Chris Minns, “Onun cesareti sayesinde bu gece hayatta olan birçok insan var” dedi.

Sydney Morning Herald gazetesi el-Ahmed için “çok sayıda kişinin hayatını kurtaran kahraman” ifadesini kullanırken, Avustralya Yayın Kuruluşu (ABC) saldırganlardan birinin arkadan etkisiz hale getirildiğini aktardı.

 

SALDIRIDA 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bondi Plajı’ndaki saldırıda 15 kişi yaşamını yitirirken, 2’si polis 1’i çocuk olmak üzere 38 kişi yaralandı. Şüphelilerden birinin olay yerinde öldürüldüğü, diğerinin ise yaralı olarak gözaltına alındığı açıklandı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu duyurdu.

 

