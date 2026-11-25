Fiat Fastback ve Fiat Grizzly, Stellantis’in Smart Car platformu üzerinde geliştiriliyor. Önden çekişli modellerin ön aksında bağımsız MacPherson süspansiyon sistemi, arka aksında ise burulma milli süspansiyon sistemi kullanılıyor. Bu yapı, farklı yol koşullarında konfor ve yol tutuş arasında denge sağlamayı hedefliyor. Her iki otomobilde ön aksta 302 x 26 mm, arka aksta ise 268 x 12 mm ölçülerinde disk frenler görev yapıyor. Elektronik fren destek sistemleriyle tamamlanan fren donanımına 10,8 metrelik dönüş çapı da eşlik ediyor. Bu değer, şehir içi kullanımda ve dar alanlardaki manevralarda kolaylık sağlıyor. Her iki modelin giriş donanım seviyesi olan Icon, dijital teknolojilerden güvenlik sistemlerine kadar geniş bir ekipman listesi sunuyor. Bu donanım seviyesinde 10 inç TFT dijital gösterge paneli, 10,25 inç dokunmatik multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı, altı hoparlörlü ses sistemi ve USB-C girişleri standart olarak yer alıyor. Otomatik klima, elektrikli park freni, yağmur ve karanlık sensörleri, elektrikli ön ve arka camlar ile elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar da donanım kapsamında bulunuyor. Sürücü koltuğunun yükseklik ayarı, vinil kaplı direksiyon simidi, 60/40 oranında katlanabilen arka koltuklar ve kullanışlı saklama alanları kabin özelliklerini tamamlıyor. Dış tasarımda LED ön ve arka aydınlatmalar, parlak siyah detaylar, mat siyah çamurluk kaplamaları ve 17 inç jantlar sunuluyor. Güvenlik tarafında altı hava yastığı, ABS, elektronik fren gücü dağılımı, acil fren desteği ve lastik basınç takip sistemi bulunuyor. Aktif şerit takip sistemi, trafik işareti tanıma, sürücü dikkat uyarısı, hız sabitleyici ve hız sınırlayıcı da standart güvenlik donanımları arasında yer alıyor. Arka park sensörleri, geri görüş kamerası, ISOFIX çocuk koltuğu bağlantıları ve e-Call acil çağrı sistemi de her iki modelin Icon donanımını tamamlıyor. Fastback ve Grizzly’nin en üst donanım seviyesi olan La Prima, Icon’da sunulan özelliklere ilave tasarım, konfor ve güvenlik ekipmanlarıyla öne çıkıyor. Dış tasarımda 18 inç alaşım jantlar, özel ön ve arka Full LED ışık imzası, parlak siyah detaylar ve karartılmış arka camlar bulunuyor. Grizzly’nin SUV karakteri özel gövde detaylarıyla desteklenirken Fastback’in sportif görünümü siyah tavan ve farklı tasarım uygulamalarıyla güçlendiriliyor. İç mekânda özel koltuk döşemeleri, geliştirilmiş kaplama malzemeleri ve ambiyans aydınlatması kullanılıyor. Grizzly’de siyah vinil koltuk detayları, Fastback’te ise mavi tonlu özel döşemeler tercih ediliyor. Yüksekliği ayarlanabilir ön yolcu koltuğu, otomatik kararan iç dikiz aynası, elektrikli katlanabilir yan aynalar ve kablosuz akıllı telefon şarj sistemi de bu donanım seviyesinde sunuluyor. Kör nokta uyarı sistemi, otomatik uzun far asistanı ve ön park sensörleri gelişmiş sürüş destek özelliklerini oluşturuyor. MHEV motorlu La Prima versiyonlarında anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi bulunurken iki farklı seviyede ayarlanabilen bagaj zemini de yükleme alanının daha esnek kullanılmasına imkân tanıyor.