Yeni modellerin Türkiye lansmanına ilişkin değerlendirmelerde bulunan FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, Fastback ve Grizzly’nin markanın yeni dönemindeki önemine dikkat çekti. Aytaç, “FIAT markasının yeni tasarım anlayışındaki ürün yolculuğu, Fiat Fastback ve Fiat Grizzly ile Sedan ve SUV pazarına taşınıyor. Bu iki model, markamızın tasarım, teknoloji ve erişilebilir mobilite anlayışını çok daha geniş bir müşteri kitlesiyle buluşturacak. Özellikle Fastback’in geliştirme sürecinde Türkiye’deki tüketicilerimizin önemli katkıları oldu. Ülkemizde farklı zamanlarda iki ayrı klinik test gerçekleştirdik. Bu çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz geri bildirimler, otomobilin hem dış tasarımının hem de iç mekânının son hâlini almasında etkili oldu. Bu nedenle özellikle Fastback’in Türk tüketicisinin beklentilerine göre tasarlanan bir model olduğunu söyleyebiliriz. İtalya’da tasarlanan ve Türk tüketicisinin görüşleriyle şekillenen Fiat Fastback ile güçlü bir SUV karakterine sahip Fiat Grizzly modellerimizi ülkemizde satışa sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. FIAT’ın Türkiye’deki geçmiş dönem başarısına ve yeni model stratejisine de değinen Altan Aytaç, Fastback ve Grizzly’nin Egea’nın doğrudan devamı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Aytaç, “Fiat Fastback ve Fiat Grizzly modellerimiz, markamızın otomobil pazarındaki yeni devrini temsil eden çok önemli iki model. Fiat Egea ile Türkiye otomobil pazarında son 10 yılda çok başarılı bir dönem geçirdik ve 10 yıl üst üste Türkiye’nin en çok satılan modeli olduk. FIAT markası da altı yıl üst üste pazar liderliğini elde etti. Şimdi yeni bir devir başlıyor. Fiat Fastback ve Fiat Grizzly modellerimizi Egea’nın yerine geçen otomobiller olarak değerlendirmiyoruz. Egea, kendi döneminin ihtiyaçlarına cevap veren ve o döneme damgasını vuran bir modeldi. Bugün ise tüketici alışkanlıkları, tasarım beklentileri ve otomobil pazarı önemli ölçüde değişti. Fiat Fastback ve Fiat Grizzly, bu yeni dönemin ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere geliştirilen yepyeni otomobiller” diye konuştu. Yeni modellerin farklı müşteri beklentilerine hitap ettiğini vurgulayan Aytaç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fiat Fastback ve Fiat Grizzly ile fonksiyonel ve geniş tasarımlarıyla ailelere, çok daha özgün ve dinamik bir tasarım arayan müşterilere hitap ediyoruz. Ekim ayında Paris Otomobil Fuarı’nda sergilendikleri günden bugüne kadar Türkiye’de her iki modelimize yönelik yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Bayi teşkilatımızın hazırlıkları ve yeni modellerimizin ülkemiz pazarındaki potansiyeli konusunda son derece heyecanlıyız. Yeni modellerimizin FIAT’ın Türkiye’deki güçlü konumuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.