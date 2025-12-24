  • İSTANBUL
Gündem

Uyuşturucudan gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran'dan ilk görüntü

Uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan ilk görüntü geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

SADETTİN SARAN GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında elde edilen ek deliller neticesinde saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

 

GÖZALTINDAKİ SARAN'DAN İLK GÖRÜNTÜ

Öte yandan, gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntü de geldi. Saran, ağlık kontrolünden geçirilmek üzere jandarma ekipleri tarafından hastaneye getirildi.

