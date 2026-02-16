  • İSTANBUL
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: 'Filistin topraklarına yönelik her türlü gasbı kınıyorum'
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: 'Filistin topraklarına yönelik her türlü gasbı kınıyorum'

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: ‘Filistin topraklarına yönelik her türlü gasbı kınıyorum'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Filistin topraklarına yönelik her türlü gasbı reddediyor, şiddetle kınıyorum. Uluslararası toplumun, bu hukuksuzluğu durdurmak ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışı tesis etmek için sorumluluk alması elzemdir" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail hükûmetinin Batı Şeria’da Filistin topraklarını ’arazi kayıt süreci’ adı altında işgali kalıcılaştırmaya dönük attığı adım; uluslararası hukukun açık bir ihlalidir, insanlığın ortak vicdanına aykırıdır, soykırım politikasının ve uygulamalarının devamıdır. Bu tür girişimler, bölgedeki adaletsizliği daha da derinleştirmekte; barış umutlarını, bölgesel huzuru ve güvenliği bilinçli şekilde hedef almaktadır. Filistin halkının tarihî ve hukuki haklarını yok sayan, demografik ve hukuki yapıyı değiştirmeyi amaçlayan bu yaklaşım, bölgede kalıcı istikrarın önündeki en büyük engellerden biri olacaktır. Filistin topraklarına yönelik her türlü gasbı reddediyor, şiddetle kınıyorum. Uluslararası toplumun, bu hukuksuzluğu durdurmak ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışı tesis etmek için sorumluluk alması elzemdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak, uluslararası hukuka ve insan haklarına dayalı adil bir çözümün savunucusu olmaya, Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını savunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

