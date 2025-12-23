  • İSTANBUL
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Gayrimeşru ilişki itirafı! Ela Rümeysa Cebeci'nin Sadettin Saran ifadesi mide bulandırdı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gayrimeşru ilişki itirafı! Ela Rümeysa Cebeci'nin Sadettin Saran ifadesi mide bulandırdı

Devam eden uyuşturucu soruşmasında her geçen gün ortaya çıkan detaylar mide bulandırmaya devam ediyor. Ek ifadesi ortaya çıkan Ela Rümeysa Cebeci, Sadettin Saran ile yaşadığı gayri meşru ilişkiyi itiraf etti.

#1
Foto - Gayrimeşru ilişki itirafı! Ela Rümeysa Cebeci'nin Sadettin Saran ifadesi mide bulandırdı

Uyşturucı soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı.

#2
Foto - Gayrimeşru ilişki itirafı! Ela Rümeysa Cebeci'nin Sadettin Saran ifadesi mide bulandırdı

Cebeci 20 Aralık günü getirildiği adliyede verdiği ek ifade ortaya çıktı. Cebeci ifadesinde, ‘Ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla kokain ve kimyasal kullanmadım. THC esrarın da suç olduğunu bilmiyordum" dedi.

#3
Foto - Gayrimeşru ilişki itirafı! Ela Rümeysa Cebeci'nin Sadettin Saran ifadesi mide bulandırdı

Cebeci savcılıkta verdiği ek ifadesinde şunları söyledi:

#4
Foto - Gayrimeşru ilişki itirafı! Ela Rümeysa Cebeci'nin Sadettin Saran ifadesi mide bulandırdı

"Kendi rızam ile, kimsenin baskısı altında kalmadan, hür bir şekilde devletime güvenerek ifade vermek istiyorum. Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak, ifade vermek için, gerçekleri ortaya çıkarmak için ifade veriyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için rızam ile teslim ettim, hatta 2. telefonumun da şifresini kendi rızam ile verdim. Telefonumun WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmış, ben kendimden emin olduğum için, gerçekleri ortaya çıkarmak için, devletime güvenerek şifremi verdim, kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve WhatsApp yazışmalarında uyuşturucu ile ilgili deliller ortaya çıkmış, ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla kokain ve kimyasal kullanmadım. THC esrarın da suç olduğunu bilmiyordum, yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm.

#5
Foto - Gayrimeşru ilişki itirafı! Ela Rümeysa Cebeci'nin Sadettin Saran ifadesi mide bulandırdı

2021 yılında ben Saadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak ilişki yaşadım, ilişkimiz duygusaldı, sonrasında arkadaş kaldık. Özellikle belirtmek isterim ki uyuşturucu satıcısı değilim, uyuşturucu kullanıcısıyım, kesinlikle kokain kullanmadım. Tekrardan kan testimin ve saçımdan örnek alınmasını istiyorum. Daha sonradan tekrardan avukatım ile gelip, bildiklerimi, yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağımı söyledim"

Yorumlar

hadar

AKP İSİM YOKMU
