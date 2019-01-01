Uyuşturucu ve kumar gençlerimizi zehirliyor

İsmail Uğur Ankara

Batı kaynaklı sözde modern ve seküler yaşam tarzının medya aracılığıyla teşvik edilmesi, toplumun geleceği olan gençlerimizi madde bağımlılığı ve kumar bataklığına sürüklüyor. Yeni Akit’e konuşan İHH Genel Başkan Yardımcısı Osman Atalay, “5 milyon 200 bin civarında 18-29 yaş arasında iş arayan nüfusumuz var. Gençlerimizi korumak için bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Madde ve kumar bağımlılığı, gençlerimizi bütün hayatlarını karartacak bir yere götürüyor” derken, Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği (DUÇGED) Genel Başkanı Ercan Akpınar ise, “Madde ve kumar bağımlılıklarıyla mücadele, en az ülke savunması kadar önemli ve ciddi bir konudur. Bir ülkenin genç neslini perişan ederseniz, tanka topa gerek kalmaz” şeklinde konuştu.

Piyango ve kumar reklâmları yasaklanmalı

İHH Genel Başkan Yardımcısı Atalay, şans ve bahis oyunlarının her mecrada reklamının yapılabildiğine dikkat çekerek, “2010’da tütün ve alkol bağımlılığının önüne geçilmesi için reklamların yasaklanması yönünde yasal düzenleme yapılmıştı. Bu düzenlemenin bağımlılıkla mücadelede çok önemli faydaları olmuştur. İddia ve şans oyunlarında ise bunu göremiyoruz. Şehrin görünür panolarında, gazetelerde, TV’lerde boy boy reklamlar yayınlanıyor. Bu reklamlar kumar ve şans oyunlarının yaygınlaşmasını adeta teşvik ediyor. Gençlerin çok takip ettiği spor programlarına bahis şirketleri sponsor oluyor. Bütün bu teşvik edici reklam ve yayınlar kumar bağımlılığını tetikliyor. Kumar ve türevleri konusunda ciddi bir boşluk var. Tıpkı alkol ve sigarada olduğu gibi bahis ve şans oyunlarında da reklamları yasaklamamız lazım” dedi.

Devletin tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, kumar bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı, uyuşturucu ve uyarıcı bağımlılığı olarak 5 bağımlılıkla mücadele kararı aldığına vurgu yapan Atalay, şöyle devam etti: “Bunların 5’inin 4’ü de yasal arzda. Uyuşturucu hariç diğerlerine ulaşmak serbest. Yasalarda kumar yasak ama iddia ve şans oyunlarına erişim serbest. Kumar yasak olduğu halde bunları kumardan saymamak bir çelişki. Hatta reklamlarla adeta cazip bir hale getiriliyor. Her yerde mantar gibi iddia ve loto bayisi var. İddia ve şans oyunları çok basit gibi gözüküyor ama kumarın ilk basamağıdır.”

Bağımlılıklar ülkemiz için beka sorunudur

Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği Genel Başkanı Ercan Akpınar, madde bağımlılığının ülke savunması kadar önemli bir beka meselesi olduğunu vurgulayarak, “Bugün ülke olarak Suriye’de bir beka mücadelesi veriyoruz. Yanıbaşımızda kurmak istedikleri bir terör devleti var ve Türkiye bunu engellemek için var gücüyle mücadele ediyor. Bu uğurda şehitler veriyoruz. Ama hiç aklımızdan çıkarmayalım ki; bu çağda savaşlar artık konvansiyonel yöntemlerle yapılmıyor. Asimetrik savaşın en güçlü boyutlarından biri de rakip ülkelerin nüfus potansiyelini azaltmaya çalışmaktır. Başta uyuşturucu olmak üzere genç nesli ifsad eden bütün bağımlılıklar, bir savaşta vereceğimiz kayıplardan çok daha fazla kayba sebep olabilir. Uyuşturucu da bir toplumun sağlıklı ve genç bireylerini yok eden bir nevi silahtır. Madde ve kumar bağımlılıklarıyla mücadele, en az ülke savunması kadar önemli ve ciddi bir konudur. Bir ülkenin genç neslini perişan ederseniz, tanka topa gerek kalmaz. Bağımlılıkla mücadeleyi bir beka mücadelesi olarak görüp ona göre stratejiler üretmek durumundayız” şeklinde konuştu.

Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği (DUÇGED) Genel Başkanı Ercan Akpınar:

Madde ve kumar bağımlılıklarıyla mücadele, en az ülke savunması kadar önemli ve ciddi bir konudur. Bir ülkenin genç neslini perişan ederseniz, tanka topa gerek kalmaz.