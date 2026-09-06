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Gündem Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 3. Dalga: 17 gözaltı, 4 firari aranıyor
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Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 3. Dalga: 17 gözaltı, 4 firari aranıyor

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Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 3. Dalga: 17 gözaltı, 4 firari aranıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen devasa uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 3. dalga operasyonla zehir tacirlerine darbe vuruldu. Emniyet güçlerinin kararlı takibi sonucu gözaltı sayısı 17’ye yükselirken, firari şüphelilerden Sabri Berkan Baykam ve Murat Çınar’ın köşeye sıkışarak polise teslim olmasıyla bu dalgada aranan şüpheli sayısı 4’e geriledi.

Ankara Cumhuriyet Baş Savcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 3’üncü dalga operasyonunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 17’ye yükseldi, firari 4 kişi aranıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 3’üncü dalga operasyonunda gözaltı sayısı 17’ye yükseldi. Firari Sabri Berkan Baykam ile Murat Çınar’ın emniyete teslim olmasıyla bu dalgada aranan şüpheli sayısı 4’e düştü. Barış Gökmen, Cansu Sarı, Mehmet Ali Kardam ve Muharrem Divlek’in yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

7 Ağustos’tan itibaren gerçekleştirilen üç dalga operasyon kapsamında halen toplam 8 firari şüpheli aranıyor. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı firari şüphelilerin malvarlıklarına tedbir konulmasını da değerlendiriyor.

 

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