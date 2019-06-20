Uyuşturucu tacirlerinin kullandığı şifreler şaşırttı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen ve 3 ay süren teknik takip sonucu yakalanan 4'ü kadın 15 sanık hakkında hazırlanan 506 sayfalıkiddianame, 5. Ağır CezaMahkemesince kabul edildi.

Sanıklar hakkında "uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları" yönündeki ihbar üzerine soruşturmaya başlanıldığı belirtilen iddianamede, sanıkların İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu hapları Gaziantep ve Şanlıurfa'da piyasaya sürdükleri, sevkiyatın batıdan-doğuya yapılması nedeniyle yol kontrol ve arama noktalarını daha rahat geçtikleri belirtildi.

İddianamede, sanıkların birbirleri aralarında genel olarak "uyuşturucu madde ve kurye temin eden", "uyuşturucu maddeyi satın alan" ve "kuryelik yapan" şeklinde iş bölümü yaptıkları belirtilerek, kuryelerin kadınlardan oluştuğu bildirildi.

Çocukları da alet ettiler

Sanıkların sevkiyat sırasında özellikle kadınları kullandıkları, gerektiğinde uyuşturucu taşıyacak kadınların "aile" görünümü vermek amacıyla yanlarına küçük yaştaki çocuklarını da aldıkları vurgulanan iddianamede, diğer şüphelilerin de onlara refakat ettikleri ya da araçla önden çıkarak teslimat yerinde kuryeleri karşıladıkları tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Alınan mahkeme kararıyla 3 aylık teknik takip gerçekleştirildiği belirtilen iddianamede, sanıkların aralarında ki şifreli konuşmaları da yer aldı.

İddianamede, sanıkların yakalanmamak için telefon konuşmalarında uyuşturucu haplara "sarı papatya", "çiçek", "şeker", sentetik uyuşturucuya "buzdolabı", kimyasal ham maddeye "anahtar", bonzaiye "araba", uyuşturucu numunesine "ruhsat fotokopisi", diğer uyuşturucu maddelere "fren balatası" ve uyuşturucunun temin edildiği yere de "galeri" şifresini kullandıkları belirtildi.

Soruşturma kapsamında 4 ayrı operasyon düzenlendiği kaydedilen iddianamede, 4 bin 408 uyuşturucu hap, 385 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan 764 gram kimyasal ham madde ele geçirildiği bildirildi.

İddianamede, bazı sanıkların telefonda şifreli görüşmelerine yer verildi. Görüşmelerde "Baran" lakaplı şüpheli Faruk K. ile İsmail K'nin para ayarlamalarına rağmen uyuşturucu madde bulmakta zorluk çektikleri, Faruk K'nin"6'dan aşağı yok" diyerek uyuşturucu fiyatının pahalı olduğunu söylediği kaydedilen iddianamede, Faruk K'nin "buzdolabı" olarak ifade ettiği maddenin metamfetamin olduğu bilgisi yer aldı.

İddianamede, zanlılar hakkında 10 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi.