Uyuşturucu tacirlerine farklı adreslerde operasyon! Gözaltılar var
Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlar sonucu 5 kişi gözaltına alındı.13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:15
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, satışa hazır halde bin 681 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
2 kişi serbest bırakıldı
Operasyonda M.T, F.A, E.T, F.K. ve E.T. gözaltına alındı.
Haklarında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılan 2 kişi ise serbest bırakıldı.
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