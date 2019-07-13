Uyuşturucu tacirlerine farklı adreslerde operasyon! Gözaltılar var Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlar sonucu 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, satışa hazır halde bin 681 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 2 kişi serbest bırakıldı Operasyonda M.T, F.A, E.T, F.K. ve E.T. gözaltına alındı. Haklarında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılan 2 kişi ise serbest bırakıldı.

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