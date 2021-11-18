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Aktüel Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe
Aktüel

Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 2 milyon 365 bin 698 adet uyuşturucu hap ele geçirilerek 10 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 17:44:00 -
Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

YENİ AKİT  ANKARA

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara operasyon gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara Balıkesir ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda; i2 milyon 365 bin 698 adet uyuşturucu hap ele geçirilerek 10 şüpheli yakalanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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