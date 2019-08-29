Uyuşturucu tacirleri ’Bozo’ya takıldı

Van’da narkotik polisleri yaptıkları operasyonda otomobilin arka koltuk döşemesi içerisine 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlıNarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında, Başkale-Gürpınar karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Bozo ile birlikte yapılan yapılan detaylı aramada; otomobilin arka koltuk döşemesi içerisine zulalanmış 140 paket halinde toplam 71kilo 260 gram eroin maddesiele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak M.E., Şevki E. ve Ş.E. isimli 3 şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.