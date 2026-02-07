Denizli'deki cinayet sosyal medya ipuçlarıyla çözüldü

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir kamyonet içinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Mehmet Ali Zengin (32) cinayetinin ardındaki sır sosyal medyada ortaya çıktı.

Karahasanlı Mahallesi’nde boş bir arazide hareketsiz halde bulunan Zengin için ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Zengin’in vücudunda birden fazla kesici alet yarası olduğu belirlendi.

Ceset, olay yerindeki ilk incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı’na götürüldü. Cinayet Büro Amirliği, soruşturma kapsamında Zengin’i öldürdüğü tespit edilen zanlı E.K.’yi (20) belirledi.

Polis ekipleri, Zengin’in yakın zamanda cezaevinden çıktığını ve sosyal medya üzerinden tanıştığı E.K. ile buluşup alkol aldıklarını ortaya çıkardı. Cinayeti işleyen zanlı E.K., polis tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı ve cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Mehmet Ali Zengin’in geçen yıl Aralık ayında cezaevinden çıktığı, cinayetin sosyal medya bağlantıları sayesinde çözüldüğü belirtildi.