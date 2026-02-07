  • İSTANBUL
Barajlarda su yükselince İzmir'in çilesi son buldu

İzmir'de son bir aydaki yağışların etkisiyle barajların doluluk oranı yükseldi. Kentin en önemli su kaynağı Tahtalı Barajı'nda geçen yılki orana ulaşıldı. İZSU 6 Ağustos'tan bu yana 13 ilçede uygulanan planlı kesintilerin sona erdiğini duyurdu.

İzmir'de son bir aydaki yağışların etkisiyle barajların doluluk oranı yükseldi. Kentin en önemli su kaynağı Tahtalı Barajı'nda geçen yılki orana ulaşıldı. İZSU 6 Ağustos'tan bu yana 13 ilçede uygulanan planlı kesintilerin sona erdiğini duyurdu.
Tarihinin en düşük seviyesini gören İzmir barajları, son bir aydır etkili olan yağışlarla birlikte suya kavuşmaya başladı.

Kent merkezine ocak ayından bu yana düşen yağış miktarı metrekareye toplam 330 kilogram oldu. 30 Aralık 2025’te yüzde 0.13 olan Tahtalı Barajı’nın aktif doluluğu geçen yılki oranlara ulaşarak yüzde 14.88’e yükseldi.

Bu gelişmenin ardından İZSU Genel Müdürlüğü, kuraklık nedeniyle 6 Ağustos 2025'ten bu yana Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen ve Menderes ilçelerinde gece 23.00–05.00 saatleri arasında uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin bu gece itibarıyla sona erdiğini. Yetkililer, barajlardaki su seviyesi kritik seviyelere gelmediği sürece yeni kesinti planlanmadığını söyledi.

 

DİĞER BARAJLAR DA YÜKSELİŞTE

Son yağışlar, kente su sağlayan diğer barajlarda da su seviyelerinin artmasını sağladı. 30 Aralık 2025’te doluluk oranı yüzde 2.38 olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nın doluluk oranı yüzde 45.94’e yükseldi.

Aynı tarihte doluluk oranı yüzde 0.00 olan Balçova Barajı yüzde 44.91’e ulaştı. Ürkmez Barajı’nın doluluk oranı yüzde 6.68’den yüzde 45.05’e, yüzde 0.00 seviyesinde bulunan Gördes Barajı yüzde 6.42'ye yükseldi. Güzelhisar Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 46.45’ten yüzde 54.22’ye ulaştı.

