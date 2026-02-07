  • İSTANBUL
Avrupa Gurbetçinin zaferi! Türkiye'de evi olanlara müjdeli haber
Avrupa

Gurbetçinin zaferi! Türkiye'de evi olanlara müjdeli haber

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gurbetçinin zaferi! Türkiye'de evi olanlara müjdeli haber

Almanya'da milyonlarca Türk vatandaşını yakından ilgilendiren, "Türkiye'de mal varlığı olan sosyal yardım alamaz" tabusunu yıkan devrim niteliğinde bir karara imza atıldı. Baden Württemberg Eyalet Sosyal Mahkemesi, sosyal yardım başvurularında eşin Türkiye'deki taşınmazlarının engel teşkil edemeyeceğine hükmederek emsal bir kararı resmileştirdi.

Almanya'da bir sosyal yardım davasında mahkeme, sosyal yardım başvurusunun eşinin Türkiye'de bir evi bulunması gerekçesiyle reddedilemeyeceğine hükmederek emsal niteliğinde bir karar verdi.

 

Olay, bakımevinde kalan bir kadının masraflarının ödenmesi için sosyal yardım dairesine başvurmasıyla başladı. Sosyal yardım dairesi, kadının eşinin Türkiye'de bir mülkü olduğunu öne sürerek başvuruyu reddetti. Ancak Baden Württemberg Eyalet Sosyal Mahkemesi, söz konusu varlığın "gerçekten kullanılabilir" olmadığını belirterek, yardımı reddetmenin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

