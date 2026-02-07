Siyasi Suikast: Parti Lideri Öldürüldü!

Pencap eyaletinde iktidardaki Aam Aadmi Partisi'nin yerel yöneticilerinden Lucky Oberoi, aracının içinde bulunduğu sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Hindistan'ın kuzey bölgesinde yer alan Pencap eyaleti, kanlı bir saldırıya sahne oldu. Eyalette iktidar pozisyonunda bulunan Aam Aadmi Partisi’nin (AAP) yerel liderlerinden Lucky Oberoi, uğradığı silahlı saldırı neticesinde yaşamını yitirdi.

Emniyet birimlerinden alınan bilgilere göre olay, Jalandhar Model Town mevkisinde bulunan bir Sih tapınağının hemen dışında gerçekleşti. Kimliği henüz tespit edilemeyen saldırganlar, Oberoi’ye çok yakın mesafeden ateş açtı. Silahlı saldırı esnasında kendi aracının içerisinde oturan siyasetçi, kurşunların hedefi oldu.

Açılan ateşin şiddetiyle aracının camları parçalanan Oberoi, çevredekiler tarafından süratle özel bir hastaneye ulaştırıldı. Ancak ağır yaralı olarak tedaviye alınan parti lideri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Saldırının hemen ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak olay yerini kordon altına aldı. Adli tıp uzmanlarının detaylı inceleme yapması ve kanıt toplaması için çevrede titiz bir çalışma yürütüldü. Yetkililer, cinayetle ilgili resmi davanın açıldığını ve saldırganların yakalanması için kapsamlı bir soruşturma talimatı verildiğini duyurdu.