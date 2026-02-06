  • İSTANBUL
Gündem CHP’de skandal bitmiyor! Belediye değil sanki suç örgütü: Büfeciyi bile haraca bağlamışlar!
CHP’de skandal bitmiyor! Belediye değil sanki suç örgütü: Büfeciyi bile haraca bağlamışlar!

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Yağcı itirafçı oldu. Yağcı, Bayrampaşa’da büfe işleterek geçimini sağlayan 23 yaşındaki bir gençten haraç aldıklarını itiraf etti. İtirafçı başkan yardımcısı, gençten alınan 50 bin TL’lik haracı bizzat Belediye Başkanı Hasan Mutlu’ya teslim ettiğini söylerken belediye yönetiminin genç büfeciden haraç aldığı o anların görüntüleri ortaya çıktı.

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Yağcı itirafçı oldu.

Yağcı; Bayrampaşa’da büfe işleterek geçimini sağlayan 23 yaşındaki bir gençten de haraç aldıklarını itiraf etti. Yağcı, büfeciden alınan 50 bin liralık haracı ise bizzat Belediye Başkanı Hasan Mutlu’ya teslim ettiğini söyledi.

BURANIN TALİBİ ÇOK! 100 BİN LİRA BAĞIŞ YAP

Genç büfeci de dönemin belediye başkan Yardımcısı Bilgehan Yağcı ile görüştüğünü belirterek, Yağcı’nın kendisine “Buranın çok talibi var” dediğini aktardı. Görüşme sırasında Yağcı, “Belediyeye 100 bin lira bağış yaparsın ya da alışveriş kartı getirirsin” teklifinde bulundu. Bu miktarın yüksek olduğunu söyleyen genç, 50 bin TL verebileceğini ilettiğini, tarafların 60 bin TL üzerinde anlaştığını ancak kendisinin toparlayabildiği 50 bin TL’yi teslim ettiğini beyan etti.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Genç işletmeci, parayı belediyeye getirmeyi teklif ettiğini ancak bunun kabul edilmediğini söyledi. Genç büfeci, Bilgehan Yağcı tarafından yönlendirilen Ahmet Tufan isimli kişi büfeye gelerek 50 bin TL’yi poşet içinde teslim aldı. Genç, parayı teslim ederken Yağcı’yı telefonla arayarak durumu teyit ettiğini de söyledi.

Belediye yönetiminin genç büfeciden haraç aldığı o anların görüntüleri de ortaya çıktı.

