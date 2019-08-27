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Uyuşturucu satıcılarına "Sokak" operasyonu

Narkotik birimlerince 28 ilde son 3 günde yapılan operasyonlarda, 15 kilo 20 gram uyuşturucu madde, 8 bin 331 uyuşturucu hap ele geçirildi ve 223 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

27 Ağustos 2019 Salı 00:40
Uyuşturucu satıcılarına "Sokak" operasyonu

ANKARA (AA) - Narkotik birimlerince 28 ilde 3 günde düzenlenen "Sokak" operasyonlarında, 15 kilo 20 gram uyuşturucu madde ve 8 bin 331 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından "Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız." mesajıyla yapılan paylaşımda, 28 ilde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 3 günde yaptıkları "Sokak" operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda, 223 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda, 15 kilo 20 gram uyuşturucu-uyarıcı madde, 8 bin 331 uyuşturucu hap, 212 kök kenevir, 9 tabanca-tüfek, 20 fişek ve 7 hassas terazi ile 13 bin 920 lira ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 00:40
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