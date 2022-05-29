Uyuşturucu sabıkalısı Ezhel'den Melek Mosso ve Aynur Doğan çıkışı!

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Uyuşturucu sabıkalısı Ezhel, iktidarı "yasakçılık"la suçladı. Aynur Doğan ve Melek Mosso konserlerinin iptaline ilişkin Gazete Duvar'a konuşan Ezhel, "Radikal bir azınlığın ülkeye çektirdiği çile." açıklaması yaptı.

"Özellikle son haftalarda bir gerekçe dahi göstermeye gerek duymadan iptal ediyorlar konserleri. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz?" sorusuna cevap veren Ezhel, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan posteri önünde konser vermeyi, gençlere ahlaksız yaşam tarzını özendirmeyi, uyuşturucu madde kullanmaya teşviki "sanat" olarak tanımladı:

Sanki adeta kültüre karşı, sanata karşı, gençliğe karşı, eğlenceye karşı açılmış bir savaş olduğunu düşünüyorum. Çünkü sanat oldukça insanların ufku açılacak, gençlerin rahatlayacak bir şeyi olacak. Zor günlerden geçiyor zaten herkes ekonomik olarak, koronasıdır, bilmem nesidir. Bu yapılanın tamamen kültürel bir savaş olduğunu düşünüyorum. Hepiniz bizim istediğimiz gibi yaşayacaksınız ya da yaşayamayacaksınızın savaşı. Tamamen radikal bir azınlığın bütün ülkeye çektirdiği bir çile yani.