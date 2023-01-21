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Medya Uyuşturucu sabıkalısı Ezhel, PKK ağzıyla konuştu: Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır İstanbul'dur
Medya

Uyuşturucu sabıkalısı Ezhel, PKK ağzıyla konuştu: Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır İstanbul'dur

Şarkılarında gençleri uyuşturucuya özendiren Ezhel lakaplı Sercan İpekçioğlu Twitter'da katıldığı bir sohbet programında küstah ifadeler kullandı. "Kürdistan'ı savunuyorum" diyen İpekçioğlu, adeta terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptı. Rapçi Ezhel'in, "Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır İstanbul'dur" sözleri tepkileri de beraberinde getirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 07:00:00 - 2023-01-21 07:01:15

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla tutuklanan ve beraat ettikten sonra Türkiye’yi terk edip Almanya’da yaşamaya başlayan Ezhel adıyla bilinen rapçi Serkan İpekçioğlu, terör örgütü PKK ağzıyla konuştu. İpekçioğlu sosyal medya platformu Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında şu skandal ifadeleri kullandı:

"Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır İstanbul'dur"


"Zaten Rumlar gitmiş, zaten Ermeniler gitmiş. Ben bir de Kürtler giderse benim kalbim artık dayanmaz. Kürdistan'ı ve Kürt halkını savunuyorum ama bence zaten Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır İstanbul'dur. Bir şekilde bu meselenin çözüleceğine inanıyorum. Ben de zamanında bir faşisttim. Otobüste iki kişi arasında Kürtçe konuşunca uyuz oluyordum. Çünkü bana böyle öğretildi. Güzel günler göreceğimize inanıyorum."

Tepki yağdı

Rapçi Ezhel'in küstah açıklamaları sosyal medyada büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, "Sonunda gerçek yüzünü gösterdi", "Cezaevine girdiğinde FreeEzhel diyerek özgürlüğünü istediğime pişman oldum" diyerek sitem etti. Bir sosyal medya kullanıcısı da "Ben hiçbir zaman Kürtçe'den, Kürtçe konuşan insanlardan rahatsız olmadım. Ancak "Kürdistanın başkenti" diyerek bir devlet varlığından bahseden bölücülerden hep nefret ettim" diyerek terör örgütü PKK ve Kürt halkı arasındaki ayrımı yapamayan rapçi Ezhel'e tepki gösterdi.

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