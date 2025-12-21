Uyuşturucu partilerine şok baskın! Garipoğlu’nun gizli listesi ve ünlü isimler deşifre oldu

  • İSTANBUL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dev uyuşturucu soruşturmasında yer yerinden oynadı. Firari iş insanı Kasım Garipoğlu’nun şoförüne ait telefonda ele geçirilen veriler, uyuşturucu trafiğinin magazin dünyasının kalbine kadar uzandığını kanıtladı. Garipoğlu’nun "özel ağırlayın" talimatı verdiği "uyuşturucu partileri" listesinde çok sayıda ünlü ismin yer aldığı, bu isimlerden Derin Talu’nun adli tıp testlerinin ise pozitif çıktığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında Garipoğlu’nun tüm mal varlığına el konulurken, listedeki diğer isimlere yönelik operasyonların genişleyerek devam edeceği bildirildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve halihazırda firari konumda olan Kasım Garipoğlu'nun yakın markaja alınmasıyla devam eden operasyonda, kilit isim şoför Ahmet Akçay olmuştu. Gözaltına alınan Akçay'ın dijital materyalleri üzerinde yapılan teknik inceleme, sadece bir sevkiyat ağını değil, aynı zamanda gizli düzenlenen uyuşturucu partilerinin perde arkasını da deşifre etti.

 

TALİMAT DOĞRUDAN FİRARİ GARİPOĞLU'NDAN: "ÖZEL AĞIRLAYIN"

Kadir Mercan'ın aktardığı bilgilere göre, Emniyet birimlerinin titizlikle incelediği yazışmalarda, Kasım Garipoğlu'nun şoförüne gönderdiği talimatlar kan dondurdu. Mesaj kayıtlarında, uyuşturucu partilerine davet edilen ünlü isimlerin bir listesinin tutulduğu ve Garipoğlu'nun bu isimlerden bazıları için "özel şekilde ağırlansınlar" ibaresini kullandığı tespit edildi.

 

DERİN TALU DA LİSTEDE

 

Soruşturmanın en dikkat çeken detaylarından biri ise geçtiğimiz günlerde uyuşturucu testi pozitif çıkan Derin Talu oldu. Dosyada yer alan iddialara göre Talu, söz konusu listenin üst sıralarında yer alıyor ve Garipoğlu'nun işaret ettiği "özel ağırlanan" isimler arasında bulunuyor.

