Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı... Akit karşıtı baro başkanı istifa etti!

Hakkın ve hakikatin sesi Yeni Akit’e karşı tutumuyla tanınan ve hukuki girişimlerde bulunup kurumumuzu hedef alan Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök, Denizli’de yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Kök, baro başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir duyuru yayımlayan Kök, hakkındaki iddialara cevap vererek yargılama süreci sonunda gerçeğin ortaya çıkacağını ve aklanacağını savundu.

Hukuk devleti ilkesine olan inancının altını çizen Kök, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun çizdiği sınırlar içerisinde hakkımı arayacak, sürecin tüm aşamalarında adaletin tecelli edeceğine olan güvenimi koruyacağım” dedi.

İstifa kararının şahsi bir durumdan ziyade, “şahsından çok daha büyük bir değeri koruma” sorumluluğundan kaynaklandığını aktaran Kök, baro başkanlığının savunmanın bağımsızlığını, meslek onurunu ve hukukun üstünlüğünü temsil eden bir makam olduğuna dikkat çekti.

Kök’ün açıklaması şu şekilde:

Aralarında Ufuk Kök’ün de bulunduğu 12 avukat, adliyeye sevk edildikten hemen sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.