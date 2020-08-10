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Aktüel

Uyuşturucu operasyonunda aracında 18 kilo kokain yakalanan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 11:17:02 -
Uyuşturucu operasyonunda aracında 18 kilo kokain yakalanan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aracında 18 kilo kokain ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında S.Ç'nin yasa dışı yollardan yurda soktuğu uyuşturucu maddeleri sokak satıcılarına dağıtma hazırlığında bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki çalışma sonucu şüpheli S.Ç'nin uyuşturucu maddeleri Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde kiralamış olduğu bir dairede depoladığını tespit etti.

Depo olarak kullandığı adresten ayrılan şüpheliyi takip eden ekipler, şüpheliyi Kağıthane'de durdurdu.

Narkotik köpeği Atak'ın da katıldığı aramada aracın bagaj kısmında stepne yerine gizlenmiş 13 paket halinde yaklaşık 18 kilo kokain ele geçirilirken şüpheli S.Ç. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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