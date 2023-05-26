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Yerel Uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı
Yerel

Uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-05-26 14:19:00 -
Uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

Mardin’de jandarmanın yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Savur ve Kızıltepe ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 25 kök kenevir, 20 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 5 gram toz esrar ve 55 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından konu olaylara ilişkin yakalanan 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başladığı bildirildi.

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