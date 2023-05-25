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Yerel Uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı
Yerel

Uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-05-25 09:46:00 -
Uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Anamur, Bozyazı ve Mut ilçelerinde 4 şahsın uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığını tespit eden ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 150 gram kubar esrar, 660 kök Hint keneviri, 110 gram kenevir tohumu ile 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanırken, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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