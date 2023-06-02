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Yerel Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
Yerel

Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-06-02 12:50:00 -
Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Samsun'da polis merkezi ekipleri bir ikamette yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalarda E.K. ve F. B. isimli şahısların kullandığı bir ikamete baskın düzenledi. Yapılan aramada, 3 paket halinde 28,59 gram bonzai maddesi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet folyo ve 4 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan F.B. isimli şahıs uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, E.K hakkında ise savcının talimatı istikametinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.

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