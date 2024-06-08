Uyuşturucu operasyonunda 2 doktor yakalandı! Giresun’da inanılmaz anlar
Giresun ve Bulancak merkezli uyuşturucu operasyonunda aralarında 2 doktor bulunan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doktorların uyuşturucu ticareti yapmaları doktorlara olan güveni sarstı.
Alınan bilgiye göre Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Giresun'da aile hekimliği yapan 2 doktorun yeşil reçeteli hap yazdıkları, diğer şahısların da tane işi piyasaya sürdükleri bilgisine ulaşıldı.
Eczanelerden ücretsiz temin edilen hapları piyasaya satan şahısların Bulancak'ta ikamet ettikleri de öğrenilirken, operasyonda yakalanan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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