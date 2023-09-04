Uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, gençleri zehirlemek için uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı yapan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi, Hacıibalı Mahallesi, Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi ve Beyhekim Mahallesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen 2 ev ve 4 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 26 bin 900 adet uyuşturucu hap, 260 gram eroin maddesi ve bir miktar uyuşturucu madde üretiminde kullanılan ham madde ele geçirildi. ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak, nakletmek ve kullanmak’ suçlarından gözaltına alınan 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, zehir tacirleriyle yapılan kararlı mücadelenin sokaklar temizlenene kadar aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

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