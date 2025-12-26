Uyuşturucu operasyonu Şeyma’ya Müslüman olduğunu hatırlattı: Türkiye’de aranırken Miami’de Allah'a teslim oldu

Uyuşturucudan yakalama kararıyla aranan televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi fenomen Şeyma Subaşı yeni açıklamalarda bulundu.

Geçen haftaki uyuşturucu operasyonunda gözaltı listesinde yer aldığı ortaya çıkınca aynı gün sosyal medyadan Kur'an meali ve tespih paylaşmaya başlayan ve sonraki günler de Kur’an ayetleri paylaşmaya devam eden Acun Ilıcalı’nın eski eşi fenomen Şeyma Subaşı, video çekerek yeni açıklamalarda bulundu.

Peş peşe videolar paylaşan Şeyma Subaşı şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba. Biliyorum bir süredir sessizim. İnsan hali, kendini önce dinleme ihtiyacı vardır. Kendi içinde olana kulak verme ihtiyacı vardır. Bazı şeyler Allah ile aramızda yaşanır. Ben de o halden geçiyorum. Biliyorsunuz siz de her yıl olduğu gibi bu zamanı da kızımla Miami'de geçiriyorum. Çok yakında ülkeme dönüyorum. Bu süreçten kaçmıyorum, tam tersi teslimiyetle karşılıyorum. Çünkü biliyorum ki Allah'ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir. Ben buna inanıyorum. Başka türlü düşünseniz de önemli değil."

GEÇMİŞTE BAZI GÖRÜNTÜLER VAR

"Hakkımda çıkan haberleri ve konuşulanları görüyorum. Fakat ben uzun bir süredir içine çekilmiş biriyim. Geçmişte bazı görüntüler, bazı tanışıklıklar, bazı anlar var. Hepimizin var. Fakat onlar artık hayatımda değiller. Ben bugün başka bir yerdeyim. İnsanın sınavları vardır. Bazen dışarıdan gürültülü gözükür. Ama içerde sadece Allah'ın terbiyesi başlıyordur. Ve belki de bu dönem benim için bir durma, temizlenme, kendine dönme vakti. Yeni bir başlangıç. Ne yaşanıyorsa hayrımıza…"

ÇOK YAKINDA DÖNÜYORUM

"Allah kulunu hiçbir zaman sebepsiz bir yerden bir yere sürüklemez. Ben çok inanıyorum. Biliyorum bazen yanlış anlaşılıyorum. Eğer bir yanlışım varsa bunların sorumlusu benim. Derslerini ben alacağım. Ama bugün burada korkudan değil, bilinçten ve teslimiyetten konuşuyorum. Ve şunu bilmenizi de isterim. Çok yakında İstanbul'dayım. Allah hepimizin yolunu kolay kılsın."