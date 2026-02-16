S-400'ler direkten döndü: Pançir-S1 vuruldu
Dünyanın birçok noktasında sıcak çatışmalar yaşanırken flaş bir gelişme yaşandı. S-400'ler kıl payı kurtulurken Pançir-S1" zırhlı hava savunma sistemi vuruldu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı 15 Şubat 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, işgal altındaki Kırım’da Rus ordusuna ait "Pançir-S1" zırhlı hava savunma sistemini başarıyla vurduğunu duyurdu.
Genelkurmay açıklamasında, “Geçici olarak işgal altında olan Kırım Özerk Cumhuriyeti topraklarında, Kaça yerleşimi bölgesinde düşmana ait Pantsir-S1 hava savunma füze-top sistemi başarıyla imha edildi.” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, 14 Şubat akşamından 15 Şubat sabahına kadar Kırım’da patlama sesleri duyuldu. Kremlin yanlısı Akyar (Sivastopol) Valisi Mihail Razvozhayev, hava alarmının 16:18’de başlayadığını ve yaklaşık iki saat sürdüğünü söyledi.
Kaça bölgesinde bir evin bahçesine dron parçalarının düştüğünü belirten Razvozhayev, başka bir evde de insansız hava aracı (İHA) parçaları bulunduğunu ancak binanın zarar görmediğini ileri sürdü. Ayrıca, düşürülen İHA parçaları Filenk (Fiolent) yolu yakınlarındaki plaj bölgesinde de tespit edildiği iddia edildi.
