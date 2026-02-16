  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dosta güven, düşmana korku salıyorlar! İşte İslam Ordularının 'Çelik Yumrukları' Türkiye'nin en modern stadı, yeni sezonda sporseverlerle buluşacak Güler misin ağlar mısın? Direkten döndü Kadıköy için ve... Fenerbahçe ikna edememişti: JAMA'dan dikkat çeken araştırma sonuçları: Her 20 çocuktan birinde 6 yaşına kadar... Juventus’u Sane yakacak! Okan Buruk müjdeyi verdi: Aslan avına hazır! Gökyüzündeki yıldızlar mı yer yüzündeki ağaçlar mı daha fazla! Şaşırtan gerçekler Soykırımcı İsrail’de "Türk F-16’sı" paniği! Trump’ı açık açık tehdit ettiler Din adamından dikkat çeken sözler: Maaş için, terfi için dua etmeyin, gökler cevap vermez
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
Çocuklarda göz tembelliğine dikkat: Erken teşhis hayati önemde dedi ve tek tek sıraladı...
IHA Giriş Tarihi:

Çocuklarda göz tembelliğine dikkat: Erken teşhis hayati önemde dedi ve tek tek sıraladı...

Çocuklarımızın tablet, bilgisayar derken gözlerindeki sıkıntıları göz ardı etmeden önlem almalıyız.

#1
Foto - Çocuklarda göz tembelliğine dikkat: Erken teşhis hayati önemde dedi ve tek tek sıraladı...

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, "Çocuklarda göz tembelliği erken dönemde fark edilmezse, ilerleyen yaşlarda kalıcı görme problemlerine yol açabilir" dedi.

#2
Foto - Çocuklarda göz tembelliğine dikkat: Erken teşhis hayati önemde dedi ve tek tek sıraladı...

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, çocuklarda göz tembelliğinin erken fark edilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Çocuk tek gözünü kapatarak bakıyorsa, okuma-yazmada zorlanıyorsa, boyama yaparken çizgilerin dışına taşıyorsa, oyun oynarken hareketli cisimleri takip etmekte güçlük çekiyorsa ya da başını ve boynunu eğerek bakıyorsa göz tembelliğinden şüphelenmek gerekir.

#3
Foto - Çocuklarda göz tembelliğine dikkat: Erken teşhis hayati önemde dedi ve tek tek sıraladı...

Çocuklarda bu belirtilere mutlaka dikkat edin. Tek gözünü kapatarak bakma, okuma-yazmada zorlanma, boyama sırasında çizgilerin dışına taşırma, hareketli cisimleri takipte güçlük, başını/ boynunu eğerek görmeye çalışma. Bu işaretler göz ardı edilmemesi gerekmektedir.

#4
Foto - Çocuklarda göz tembelliğine dikkat: Erken teşhis hayati önemde dedi ve tek tek sıraladı...

Özellikle ailede şaşılık, kayma veya göz tembelliği öyküsü varsa risk daha da artmaktadır" diye konuştu.

#5
Foto - Çocuklarda göz tembelliğine dikkat: Erken teşhis hayati önemde dedi ve tek tek sıraladı...

Göz tembelliğinin erken dönemde fark edilmesi gerektiğini belirten Candan Karaca, "İlerleyen yaşlarda kalıcı görme problemlerine yol açabilmektedir. Bu nedenle çocukların belirli periyotlarla düzenli göz muayenesinden geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Okul öncesi dönemde ve ilkokul çağında yapılacak kontroller, olası sorunların erken teşhis edilmesini sağlamaktadır.

#6
Foto - Çocuklarda göz tembelliğine dikkat: Erken teşhis hayati önemde dedi ve tek tek sıraladı...

Şüphe duyulan her durumda vakit kaybetmeden bir göz hastalıkları uzmanına başvurulmalı. Düzenli muayeneler sayesinde çocuklarımızın gelecekte sağlıklı bir görme yetisine sahip olması mümkündür" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aracını başkasına kullandırtana 200 bin TL ceza!
Aktüel

Aracını başkasına kullandırtana 200 bin TL ceza!

SGK ve Emniyet’in ortak çalışmasıyla, tüzel kişiliğe ait ticari araçları sigortasız şoförlere kullandıran şirketler, trafik cezasının ötesin..
İMO seçimlerinin sonucu belli oldu! 40 yıllık atalete dur denildi, tekbir sesleri yükseldi
Gündem

İMO seçimlerinin sonucu belli oldu! 40 yıllık atalete dur denildi, tekbir sesleri yükseldi

İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası seçimleri sonuçlandı. Seçimleri 42 yıl sonra 42 oy farkla AK Parti'ye yakın isim olan Mustafa Keleş kazan..
Evlatlarımızın manevi değerlerle buluşması laikçi yobazları çıldırttı! Milli Eğitim'den ecdadın izinde dev adım
Eğitim

Evlatlarımızın manevi değerlerle buluşması laikçi yobazları çıldırttı! Milli Eğitim'den ecdadın izinde dev adım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ile gönderilen "Ramazan Ayı Etkinlikleri" rehberi, yıllardır bu milletin değerlerine yabancı..
Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti
Gündem

Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti

Zeytinlikler üzerinden çevreci mesajlar vermeye kalkan CHP'lilerin kendilerine ait arazilerden zeytin ağaçlarını iş makineleriyle yıktıkları..
Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat!
Aktüel

Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat!

Ramazan ayı öncesi "İsrail Hurması" tehlikesi baş gösterdi. Piyasada "Kudüs Hurması" etiketiyle satılan ürünlerin büyük bir kısmının, işgal ..
Hollanda’dan ABD’ye F-35 resti: "Yazılımı iPhone gibi kırabiliriz!"
Dünya

Hollanda’dan ABD’ye F-35 resti: "Yazılımı iPhone gibi kırabiliriz!"

Hollanda Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Gijs Tuinman, ABD’nin F-35 yazılım güncellemeleri konusunda müttefiklerine zorluk çıkarması durumu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23