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Yerel Uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Yerel

Uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucuyu özendirenlere yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 15:48:00 -
Uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Gaziantep'te, sosyal medya hesaplarından uyuşturucuyu özendirenlere yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirici şekilde sosyal medyada paylaşım yaptığı tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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