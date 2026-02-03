  • İSTANBUL
Yürek yakan manzara! Umreden döndü, evini enkaz halinde buldu
Dünya

Yürek yakan manzara! Umreden döndü, evini enkaz halinde buldu

Yeniakit Publisher
AA
Yürek yakan manzara! Umreden döndü, evini enkaz halinde buldu

Kutsal topraklardan dönen Filistinli Bessam el-Caafra, Batı Yaka’daki evinin İsrail tarafından yıkıldığını öğrenince büyük bir üzüntü yaşadı.

Umre ibadetini yerine getirmenin huzuruyla ülkesine dönen Filistinli Bessam el-Caafra’yı, evine vardığında büyük bir yıkım yaşadı.

 

Yerel basına göre, Batı Şeria’nın el-Halil kentine bağlı Tarkumiya beldesinde yaşayan Caafra, umreden döndüğünde evinin enkazıyla karşı karşıya kaldı. Umre ibadetini yerine getiren Filistinli adamın yaşadığı sevinç, şahit olduğu yıkım manzarasıyla yerini derin bir üzüntüye bıraktı.

 

Ellerini açıp dua etti

İsrail güçleri tarafından yıkılan evinin enkazı karşısında gözyaşlarını tutamayan Caafra’nın çaresizlik içinde dua ettiği anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

 

Yerel Quds Network’a konuşan Caafra, tüm Filistin halkının bu acıları yaşadığını belirterek, "Filistin halkı, yıkım, ölüm, zorla yerinden edilme ve abluka altında yaşamaya çalışıyor." dedi.

 

Caafra, "Bizi tüm bu yaşadıklarımızdan kurtarması için Allah’a dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail, işgal altındaki Batı Yaka ile Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin evlerini yıkıyor.

 

İsrail, Filistinlilere ve mülklerine yönelik artan kısıtlamalar kapsamında işgal altındaki Batı Yaka'da düzenli olarak konutları ve tarım tesislerini hedef alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Yaka ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

