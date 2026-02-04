Tatsız mı tutsuz mu derken! Şimdi de soğanlı mı soğansız mı? Sulu sulu tadına doyum olmaz lezzet

Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur? En çok tartışılan konulardan bir tanesidir. Menemen ile ilgili olarak son yapılan ise; İzmir'in Menemen ilçesinde coğrafi işaretini aldı ve coğrafi işaretini aldığı reçetenin içerisinde de soğan var. Yani resmi olarak menemen soğanlı olur.