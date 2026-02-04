Tatsız mı tutsuz mu derken! Şimdi de soğanlı mı soğansız mı? Sulu sulu tadına doyum olmaz lezzet
Yıllardır tartışılan menemen soğanlı mı olur soğansız mı tartışmaları gidedursun esas önemli olan bu lezzetin şu detaylarına bir göz atalım...
Kaşarlı menemen, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmasının yanı sıra, günün her saati keyifle yenilebilecek pratik bir yemektir. Peynirin o yumuşak dokusu ve sıcak menemenin lezzeti birleştiğinde, ortaya eşsiz bir tat çıkar. İşte kaşarlı menemen tarifi:
Sulu menemen için domateslerin taze olması gerekiyor.
Sıcacık menemen içinde kaşarlar rendelenerek eklenmelidir.
İsteğe göre eklenen baharat tadını lezzetlendiriyor. İşte menemen tarifi...
Malzemeler: 3 adet domates 2 adet yeşil biber 3 adet yumurta 100 gr kaşar peyniri (rendelenmiş) 2 yemek kaşığı zeytinyağı Tuz, karabiber (isteğe göre) Pul biber (isteğe göre)
Domatesleri Hazırlayın: Domatesleri yıkayıp kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Biberleri Doğrayın: Yeşil biberleri yıkayıp, saplarını ayıklayıp ince ince doğrayın.
Biberleri Soteleyin: Geniş bir tavaya zeytinyağını ekleyin ve ısıtın. Ardından doğranmış biberleri tavaya alıp, biberler yumuşayana kadar 3-4 dakika soteleyin. Domatesleri Ekleyin: Sotelediğiniz biberlerin üzerine doğradığınız domatesleri ekleyin. Karışımı karıştırarak, domatesler suyunu salıp biraz çekene kadar pişirin.
Yumurtaları Kırın: Karışım suyunu çektikten sonra, yumurtaları tavaya kırın. Yumurtaların beyazları pişene kadar karıştırmadan bekleyin. Kaşar Peynirini Ekleyin: Yumurtalar piştikten sonra, rendelenmiş kaşar peynirini menemenin üzerine serpin ve peynir eriyene kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin.
Baharatları Ekleyin: Son olarak, tuz, karabiber ve pul biber ile tatlandırın.
Servis: Kaşarlı menemeni sıcak olarak, yanında taze ekmekle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun
Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur? En çok tartışılan konulardan bir tanesidir. Menemen ile ilgili olarak son yapılan ise; İzmir'in Menemen ilçesinde coğrafi işaretini aldı ve coğrafi işaretini aldığı reçetenin içerisinde de soğan var. Yani resmi olarak menemen soğanlı olur.
