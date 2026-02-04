  • İSTANBUL
İmamoğlu malikanesinde uyuşturucu skandalı! Kardeşi uyuşturucudan enselendi, Dilek Hanım feryat etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İmamoğlu malikanesinde uyuşturucu skandalı! Kardeşi uyuşturucudan enselendi, Dilek Hanım feryat etti

İBB koltuğuna oturduğu günden beri ailesi ve akrabaları hakkındaki şaibelerle gündemden düşmeyen Ekrem İmamoğlu'nun şeceresi bir defa daha kabardı. Daha önce bir abisi yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Dilek İmamoğlu’nun şimdi de diğer kardeşi Ali Kaya, uyuşturucu ticareti ve imalatı suçlamasıyla gerçekleştirilen dev operasyonda kelepçeyi yedi. Dilek İmamoğlu’nun gözaltı sonrasındaki sözleri ise "Hadi oradan" dedirtti.

Foto - İmamoğlu malikanesinde uyuşturucu skandalı! Kardeşi uyuşturucudan enselendi, Dilek Hanım feryat etti

Müslüman Anadolu halkının değerlerine her fırsatta sırt çeviren, lüks hayatları ve skandallarıyla gündemden düşmeyen İmamoğlu ailesinde "zehir" çatlağı patlak verdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak gibi ağır suçlamalarla gözaltına alınanlar arasında Dilek İmamoğlu’nun öz kardeşi Ali Kaya’nın da olduğu ortaya çıktı. Kardeşinin adının uyuşturucu gibi bir illete karışması karşısında mahcubiyet duyması beklenen Dilek İmamoğlu ise, suçu polise ve yargıya atarak "aileme saldırıyorlar" edebiyatına soyundu.

Foto - İmamoğlu malikanesinde uyuşturucu skandalı! Kardeşi uyuşturucudan enselendi, Dilek Hanım feryat etti

Kardeşinin gözaltına alınmasının ardından sosyal medyadan feryat figan açıklama yapan Dilek İmamoğlu, yargının bağımsız işleyişini hedef aldı. Uyuşturucu gibi toplumu çürüten bir suçla ilgili yürütülen soruşturmayı "siyasi hesap" ve "itibar zedeleme" olarak niteleyen İmamoğlu, "Ailemin üzerinden elinizi çekin" diyerek suçun şahsiliği ilkesinin arkasına sığınmaya çalıştı. Ancak kamuoyu, bir abisi yolsuzluktan tutuklu, diğeri uyuşturucudan gözaltında olan bir ailenin "mağduriyet" tiyatrosuna prim vermedi.

Foto - İmamoğlu malikanesinde uyuşturucu skandalı! Kardeşi uyuşturucudan enselendi, Dilek Hanım feryat etti

Hatırlanacağı üzere, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya da 2025 yılı Nisan ayında İBB'deki usulsüzlükler ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderilmişti. Aile üyelerinin birinin yolsuzlukla, diğerinin ise gençleri zehirleyen uyuşturucuyla anılmasına rağmen Dilek İmamoğlu'nun "masumiyet karinesi" nutukları atması pişkinliğin bu kadarı dedirtti.

Foto - İmamoğlu malikanesinde uyuşturucu skandalı! Kardeşi uyuşturucudan enselendi, Dilek Hanım feryat etti

Müslüman Türk gençliğini zehirleyen odaklara karşı yürütülen hukuki süreci "kirli senaryo" olarak yaftalayan İmamoğlu’na, sosyal medya kullanıcıları "Önce kardeşine sahip çıksaydın" diyerek tepki gösterdi.

Foto - İmamoğlu malikanesinde uyuşturucu skandalı! Kardeşi uyuşturucudan enselendi, Dilek Hanım feryat etti

Yorumlar

Pudra şekeri olmasın!

Piyanonun tüm tuşlarına basmak cuk oturur!

Cenk

Kardeşini de cumhurbaşkanı adayı yapsalardı
