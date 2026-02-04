İmamoğlu malikanesinde uyuşturucu skandalı! Kardeşi uyuşturucudan enselendi, Dilek Hanım feryat etti

İBB koltuğuna oturduğu günden beri ailesi ve akrabaları hakkındaki şaibelerle gündemden düşmeyen Ekrem İmamoğlu'nun şeceresi bir defa daha kabardı. Daha önce bir abisi yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Dilek İmamoğlu’nun şimdi de diğer kardeşi Ali Kaya, uyuşturucu ticareti ve imalatı suçlamasıyla gerçekleştirilen dev operasyonda kelepçeyi yedi. Dilek İmamoğlu’nun gözaltı sonrasındaki sözleri ise "Hadi oradan" dedirtti.