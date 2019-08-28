0553 313 94 23

Uyuşturucu maddeler kiremitlerin arasından çıktı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:01
Uyuşturucu maddeler kiremitlerin arasından çıktı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde yer alan bir apartman dairesine yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği ve uyuşturucu madde ticareti yapılmaya çalışıldığı yönünde bilgi aldı. Ekipler Bağbaşı Mahallesi’nde tespit ettikleri bir adrese operasyon düzenledi. Yabancı uyruklu üç şahsın bulunduğu çatı katı apart dairesinde arama yapan görevliler çatı profili ile kiremitler arasına gizlenmiş vaziyette metamfetamin maddesi ile uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirdi.


Zehir tacirlerine göz açtırmayan narkotik ekipleri ihbar üzerine il merkezinde yaptıkları başka bir çalışmada ise Mehmetçik Mahallesi’nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. İkamette bulunan suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan biri yabancı uyruklu iki 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 367 gram metamfetamin maddesi, 8 gram esrar, 3 gram eroin ve 2 adet hassas ölçüm terazisi ele geçirildi.


‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçu kapsamında yakalanarak adli mercilere sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamidiye tabyasında çevre temizliği yapılacak
    1. Hamidiye tabyasında çevre temizliği..
    2. Çatlıbozkırlı kadınlar, lavanta..
    3. Mağdur işçiye CHP’den su bile yok
    4. 30 Ağustos provası yapıldı
    5. Meksika'da gece kulübüne saldırı: 23 ölü
    6. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu:..
    7. Uşak’ta uyuşturucu operasyonu
    8. Kaderin böylesi
    9. "İştah kontrolü sağlayan armut..
    10. İdlib'den olası göç güvenli bölgeler..
    11. Ürdün’de tüp patladı, restoran çöktü
    12. Balıkçılar "Vira bismillah" için gün..
    13. PKK ile kirli ilişkileri bir kez daha..
    14. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu:..
    15. Borsada ilk yarıda en fazla hizmetler..
    16. Uzmanından güneş koruyucu uyarısı
    17. Profesörler liselere nitelik katacak
    18. Türk mucidin kafeinli soğuk çayı..
    19. Eleştirilen tabela yenilendi
    20. TCMB'den repo ihalesi
    21. Kazada otomobilin motoru yola fırladı
    22. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu:..
    23. Başkan Tekin’in 30 Ağustos Zafer..
    24. Araç sahipleri dikkat! Paranızın..
    25. Uyuşturucu maddeler kiremitlerin..
    26. Kaymakam Şatıroğlu ilçeden ayrıldı
    27. Müziğin kalbi Nilüfer’de atacak
    28. İran'da Zarif'in Fransa diplomasisiyle..
    29. Topçu: Zaferin arkasında iman gücü var
    30. Halk otobusü ile çarpışan otomobilin..
    Terör örgütü PKK/YPG'den Türkiye açıklaması: Bölgeden...
    Terör örgütü PKK/YPG'den Türkiye açıklaması: Bölgeden...
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog